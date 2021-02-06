بيان عاجل بالبرلمان بشأن غرامة نادي الشرقية

تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الغرامة المُوقعة على نادي الشرقية الرياضي.وأكد النائب، في بيانه، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور المصري؛ والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجوا الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن قرار مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.وأضاف أنه بذلك القرار لن يكون نادي الشرقية مؤهل للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية القادمة النسخة 23 للسيدات والنسخة 32 رجال، كما أنه في حالة عدم سداد الغرامة المالية والبالغ قيمتها 4000 يورو لن يكون النادي مؤهل للمشاركة في بطولة أفريقيا للنسخة 24 سيدات والنسخة 33 رجال.