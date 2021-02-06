«المؤتمر»: جماعات الإرهاب تخشى كشف إدعاءاتهم الباطلة في «الاختيار 2»

برر حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا، الهجوم على العمل الدرامي "الاختيار 2"، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية لا يروق لها تخليد أبطال مصر سواء في الحروب أو مواجهة التطرف والإرهاب.وأشار لبن، في بيان له اليوم، إلى أن هذه الجماعات تسعى لتشويه كل إنجاز تحققه الدولة سواء في البناء أو مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الهجوم على هذا العمل الدرامي يؤكد إفلاس الإرهابيين والسعي لاستعطاف الشعب بأي شكل من الأشكال.وأوضح "لبن" أن الجماعات الإرهابية تخشى من كشف حقيقتها وجرائمها أمام الشعب المصري، لاسيما وأن "الاختيار 2" سوف يتطرق إلى ما قامت به جماعات التطرف ضد المدنيين وللرد على إدعاءاتهم الكاذبة التي يسعون لترويجها لكسب التعاطف معهم.وأكد مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الأعمال الدرامية توثيق لجهود أبطال مصر من الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود، وتكشف مؤمرات المتطرفين لاختطاف الوطن، مطالبا بمزيد من هذه الأعمال، لاسيما وأنها تلقى قبولا في الشارع وتحقق نسب عالية من المشاهدة.