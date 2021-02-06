انفجار ضخم في مبنى سكنى بمدينة بوردو الفرنسية

شهدت مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، اليوم، انفجارا ضخما داخل إحدى المبانى السكنية وسط المدينة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.وأفادت قناة "بي إف إم" التليفزيونية بأن الانفجار وقع في الطوابق العلوية لمبنى في حي شارتون بالقرب من ميدان بيكارد وسط بوردو.وأشارت القناة إلى أن فرق الإطفاء وشرطة المدينة هرعت إلى مكان الحادث للتحقيق في أسباب الانفجار.وأوضحت القناة أن الانفجار أدى إلى تحطم العديد من نوافذ الشركات المحيطة بالمكان دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.