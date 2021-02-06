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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراء المحاولة الرابعة لامتحان «ACT» لطلاب الدبلومة الأمريكية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:55 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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يجري اليوم طلاب الدبلومة الأمريكية بمصر، محاولة امتحان "ACT" لشهر فبراير، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لدخول الطلاب الجامعات، وهي المحاولة الرابعة للطلاب هذا العام.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن اختبارات "ACT" هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، فبراير، أبريل، يونيو، يوليو).

وحدد الوزير مصادر التدريب للطلاب على اختبارات "ACT:، وهي أكاديمية ACT:
https:academy.act.org
وتدريب على الاختبار الإلكتروني:
https:connecme.actclub.org/membership-login
التدريب على الاختبارات:
 https:www.acttestprep.infopractice-tests-and-resources
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https:my.act.orgproductsactprepguide
تدريب إلكتروني تفاعلي LMS:
https:my.act.orgproductsselfpacedprep

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