إجراء المحاولة الرابعة لامتحان «ACT» لطلاب الدبلومة الأمريكية

وتدريب على الاختبار الإلكتروني:



التدريب على الاختبارات:



كتاب التدريب الرسمي من ACT:



تدريب إلكتروني تفاعلي LMS:



يجري اليوم طلاب الدبلومة الأمريكية بمصر، محاولة امتحان "ACT" لشهر فبراير، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لدخول الطلاب الجامعات، وهي المحاولة الرابعة للطلاب هذا العام.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن اختبارات "ACT" هي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، فبراير، أبريل، يونيو، يوليو).وحدد الوزير مصادر التدريب للطلاب على اختبارات "ACT:، وهي أكاديمية ACT: