«شوقي» للمعلمين: «الإنجليزية» من أهم لغات العالم الآن

طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب والمعلمين، بالتسجيل الآن، في ورشة العمل من York Press، وموقع بنك المعرفة المصري.وأكد خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن اللغة الإنجليزية تعد من أهم لغات العالم الآن.وقال: يمكنك الآن التعرف على كل ما يخص مناهج "New Hello" للغة الإنجليزية وكيفية تدريسها في الفصول، يوم الثلاثاء الموافق ٩ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً علىكما طالبتهم بالتسجيل الآن ليصل رابط المحاضرة على البريد الالكتروني المسجل به.