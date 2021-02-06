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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 07:56 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، حالة الطقس فى مصر، اليوم السبت 6-2-2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهارًا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحار وحركة الأمواج

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و5و4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية شمالية غربية.

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
إدفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادي الجديد 22 08
شلاتين 26 18
أبو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19

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