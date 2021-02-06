سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-2-2021

سعر الدينار الكويتي





سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-2-2021 وننشر لكم هنا في " الدستور " عن اليوم السبت 6-2-20210، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي:



نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-



سعر الدينار في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، انخفاض طفيف عن سعره بالأمس،عند الشراء 48.89 جنيه، وللبيع 51.96 جنيه.



سعر الدينار في البنك التجارى الدولي cib وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل عند الشراء 48.76 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.94 جنيه.



سعر الدينار في البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 51.81 جنيه.



سعر الدينار في بنك مصر سجل الدينار الكويتي في بنك مصر، عند الشراء 48.89 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.96 جنيه.



جدير بالذكر ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميًا وعالميًا.



ويمثل النفط هو الاساس في الاقتصاد الكويتي المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي.



ويتحكم النفط في العالم كله في انخفاض وارتفاع العمله للدولة الاكثر تصديرا وتخزينا للبترول بجميع مشتاقته المحليه لذلك ننظر لبعض الدول نري عملتهم المحليه تصعد بشكل مبالغ فيه وتنخفض انخفاضا طفيفا بناءا علي التطرق الجديد في البورصة العالمية النفطية كذلك.





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