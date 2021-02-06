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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 6-2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 05:46 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدينار الكويتي الذي يعد إحدى اهتمامات القارىء يوميًا، وذلك علي القائمين من الكويتين بمصر وايضا المصريين بالخارج في تحويلاتهم من الكويت لمصر لاسرهم بالداخل.

سعر الدينار الكويتي

وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم السبت 6-2-20210، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم انخفاضا طفيفًا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل، التي يستطيع القارىء من خلالها معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق المحلي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-2-2021


نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، داخل التقرير التالي:-

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، انخفاض طفيف عن سعره بالأمس،عند الشراء 48.89 جنيه، وللبيع 51.96 جنيه.

سعر الدينار في البنك التجارى الدولي cib

وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، ليسجل عند الشراء 48.76 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.94 جنيه.

سعر الدينار في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي، عند الشراء 51.31 جنيه، أما بلغ سعره عند البيع 51.81 جنيه.

سعر الدينار في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي في بنك مصر، عند الشراء 48.89 جنيه، ووصل سعره عند البيع 51.96 جنيه.

جدير بالذكر ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم، كما يتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميًا وعالميًا.

ويمثل النفط هو الاساس في الاقتصاد الكويتي المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية، يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي.

ويتحكم النفط في العالم كله في انخفاض وارتفاع العمله للدولة الاكثر تصديرا وتخزينا للبترول بجميع مشتاقته المحليه لذلك ننظر لبعض الدول نري عملتهم المحليه تصعد بشكل مبالغ فيه وتنخفض انخفاضا طفيفا بناءا علي التطرق الجديد في البورصة العالمية النفطية كذلك.

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