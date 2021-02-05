مديريات التموين تواصل استقبال تظلمات المحذوفين من البطاقات

تواصل مديريات التموين بالمحافظات استلام جميع تظلمات المحذوفين من البطاقات على أن يتم تجميعها في كشوف تسلم للوزارة كل 10 أيام لفحصها، وإعادة إدراج من ثبت أحقيته للدعم خلال الشهر الجاري.كما خاطبت الوزارة الشركات المعنية بتسجيل بيانات من تبين أحقيته للدعم على النظام الإلكترونى لإعادة صرف السلع له بقيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية، ووفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.وتحدد لجنة العدالة الاجتماعية بقبول التظلمات من خلال شروط إثبات المستند الدال علي أحقيته للدعم وصورة البطاقة التموينية ويتم إعادة إدراجه على البطاقات اعتبارا من الشهر الجارى، وتظلمات امتلاك سيارة فارهة أو موديلات حديثة يشترط تقديم شهادة معتمدة من المرور تؤكد أنه لا يمتلك أكثر من سيارة أو لا يمتلك سيارات فارهة وموديل حديث ويتم إعادته مرة أخري.