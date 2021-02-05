السعودية ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بنتائج التصوبت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وفق ما ذكرت فضائية "العربية".وأكدت الخارجية السعودية أنها تتطلع إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الأمن والاستقرار في ليبيا.من جانبها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن "عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية"، مشددة على أن "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، إن "هدف السلطة التنفيذية الليبية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".