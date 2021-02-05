مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بإيبارشية المنيا يختتم دورة المخطوبين

اختتم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بإيبارشية المنيا دورة المخطوبين، بحضور الأب أنجليوس منير، مدير المركز.وتضمنت الدورة العديد من الموضوعات منها: الصورة الكتابية للزواج، والقانون الكنسي، وطقس الزواج والعلاقة مع الأهل، والأدوار والمسئوليات في الأسرة، وكيفية إدارة المال.ألقى المحاضرات نخبة من أعضاء المركز، ولفيف من كهنة الإيبارشية.