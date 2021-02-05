العشائرالفلسطينية تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة

العشائرالفلسطينية تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة
الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:01 م
مروة عنبرطباعة
دعت الهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية الفصائل الفلسطينية إلى إنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى على المصالح الحزبية الضيقة.
وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لإنهاء الانقسام الأسود، متابعا: "هذا الانقسام الذي أضعفنا وأرهقنا وشوه من صورتنا وأضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا".
وأضاف المصري، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره، ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.
وتابع المصري: "إن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم إجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.
وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة على مدار 15 عشر عاما في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لإنهاء الانقسام الأسود، متابعا: "هذا الانقسام الذي أضعفنا وأرهقنا وشوه من صورتنا وأضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا".
وأضاف المصري، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره، ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.
وتابع المصري: "إن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".
وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم إجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.
وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة على مدار 15 عشر عاما في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.