العشائرالفلسطينية تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة

دعت الهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية الفصائل الفلسطينية إلى إنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينى على المصالح الحزبية الضيقة.وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لإنهاء الانقسام الأسود، متابعا: "هذا الانقسام الذي أضعفنا وأرهقنا وشوه من صورتنا وأضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا".وأضاف المصري، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره، ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.وتابع المصري: "إن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم إجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة على مدار 15 عشر عاما في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وتنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.