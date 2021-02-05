البابا تواضروس يستقبل الأنبا مرقس لمناقشة أمور القنوات المسيحية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم، الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة؛ وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقنوات المسيحية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبى، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها، وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.