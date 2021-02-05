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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مديحة حمدى: العمل الخيرى رد جميل للبلد والشباب يبحث عن مثل وقدوة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:43 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أكدت الفنانة القديرة مديحة حمدي، أن الإعلام سوف يزدهر بقدرة شبابه في المرحلة المقبلة، مثل الفن والغناء وأن عمل الأجيال الجديدة مع الأجيال القديمة يتيح تفاعلا ومشاركة في المجالات الإعلامية المختلفة، مما يعد عامل تقدم في المهنة الإعلامية وغيرها من المجالات المختلفة.

وأضافت الفنانة الكبيرة في لقائها مع برنامج "أسرار والنجوم" والذي تقدمه الإعلامية أسرار الجمال أن الثروة البشرية هي من عوامل التقدم والنمو في المجتمع، وأن المرأة المصرية هي عوامل بناء المجتمع المصري في الأسرة والعمل وأن الهجرة مطلوبة في أمور معينة مثل الظلم والوباء.

وأشارت الفنانة إلى أن فكرة الصالون الثقافي جاءت من خلال تعثر العملية الإنتاجية في مصر في الدراما والسينما، فقررت بعد 3 سنوات أثناء نزولي للتكريم في مهرجان القومي للمسرح وحصولي على جائزة باسمي كأحسن ممثلة، وأن الصالون الثقافي فكرته قائمة على تكريم الفنانين بعضهم البعض ومناقشة القضايا الثقافية الفنية والاجتماعية.

وأكدت أن الشباب يبحث عن مثل أعلى وأن اللاعب محمد صلاح يعد مثلا أعلى بالنسبة لي، لوصوله للعالمية بالعمل على نفسه وصحته ونجوميته واسم بلده، في المحافل الدولية.

وأوضحت الفنانة بخصوص عمل الجمعيات الخيرية، أنها أخذت من البلد الكثير ومنحت الفرصة بالعمل الذي تحبه وهو التمثيل، وأن العامل الاقتصادي ساهم في إصلاح أحوالها المعيشة، وأن الشهرة وحب الناس يستخدمان لرد الجميل للبلد في وقت الحاجة.

لافتة إلى أن هناك شريحة في المجتمع محتاجة لاهتمام وعناية، ومن خلال ما قمت به في المساهمة في جمعية تعليم الفتيات في الريف، لذا قررت عمل جمعية خيرية بمساعدة زوجي وكنا 4 أفراد فقررنا عمل الجمعية من أجل الخير ومساعدة الأسر الفقيرة في العمل والعناية بجوانب المعيشة بالنسبة لهم وأن دور الجمعية في خدمة المسنين هو دور أساسي للعناية بهم، لأنها الشريحة المؤثرة بالنسبة لي، وتعليم الشباب والبنات الحرف المختلفة في حياتهم المجتمعية.

وحول الأعمال الفنية المقبلة في الدراما، قالت إنها بصدد دخول عمل فني درامي وتقرأ السيناريو في الوقت الحالي، وهو من إخراج محمد الشال، ومن المقرر أن يكون في شهر رمضان لهذه السنة، وكذلك عمل إذاعي كبير وعودة مسرحية الهادي الأمين مع المخرج عادل عبده.

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