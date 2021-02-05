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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيارة محملة بأحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:32 م
ضبط سيارة
ضبط سيارة
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيارة نقل محمل عليها كمية من الأحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (سيارة نقل، بدون لوحات معدنية) مُحمل عليها (كمية من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب تزن حوالى 9 طن تقريبًا)، وذلك حال سيرها بدائرة القسم، قيادة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.

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