ليبيا.. جولة ثانية من التصويت لحسم مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة

منتدى الحوار السياسي الليبي يدخل في جولة ثانية من التصويت على القائمة الثالثة والرابعة لشغل مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك بعدما لم تحصل أي قائمة من القوائم الأربعة على نسبة الـ 60 في المئة المطلوبة للفوز.وتضم القائمة الانتخابية الثالثة التي حصلت على 20 صوتا من عدد أعضاء منتدى الحوار السياسي الذي يتكون من 75 عضوا، على كل من "الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي وعبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي وعمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي ومحمد المنتصر رئيس الحكومة".فيما تضم القائمة الانتخابية الرابعة التي تصدرت نتائج الجولة الأولى من التصويت بحصولها على 25 صوتا، على كل من "عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي وأسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي وعبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيس الحكومة".