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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأحد.. السفير الصيني يكشف تفاصيل التعاون مع مصر في مجال اللقاحات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:19 م
لياو ليتشيانج
لياو ليتشيانج
هالة أمين
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يعقد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا بعد غد الأحد، في مقر السفارة عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

وبحسب بيان السفارة اليوم الجمعة، فسوف يكشف السفير في المؤتمر عن تفاصيل جديدة للتعاون بين الصين ومصر في مجال اللقاحات، وخاصة فيما يتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكان السفير قد أكد، أن بكين قررت منح 300 ألف جرعة تكفي لـ150 ألف شخص من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا.

وقال السفير في تغريدة نشرها على موقع التدوين القصير "تويتر"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة.

وأضاف السفير، أن تلك الخطوة تعتبر أيضا ممارسة حيه لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع.

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