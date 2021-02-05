أبرز المعلومات عن قصر البارون

(تطوير قصر البارون)



مواعيد زيارة قصر البارون 2021 وأسعار التذاكر الخاصة بالزيارة





يهمك أيضًا |





يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن مواعيد زيارة قصر البارون 2021 علي الرغم من وجود جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن هذا القصر ما زال يجذب الكثيرين ويستلهمهم لزيارته وفيما يلي أبرز المعلومات عن قصر البارون:_قصر البارون هو عبارة عن تحفة معمارية وقصر أسطوري لا تغيب الشمس عن حجراته، يقع في منطقة مصر الجديدة في شارع العروبة على الطريق المؤدي إلى مطار القاهرة الدولى._تم إنشائه علي يد المليونير البلجيكي البارون إدورارد امبان بعد قدومه من الهند إلى مصر في أعقاب افتتاح قناة السويس وقد احب مصر كثيرا._ووقتها قام المليونير البلجيكي بشراء الأرض مقابل جنيه واحد لكل فدانونظرًا لافتقار المنطقة للمواصلات والمرافق والخدمات، ولجذب الناس إلى هذه المدينة كلف إلى المهندس البلجيكي أندريه برشو بمهمة إنشاء خط مترو في المدينة ما زال يعمل حتى الآن ويسمى مترو مصر الجديدة._تبلغ مساحة القصر 12.5 الف متر ويعد القصر مستلهم من معبد أنكو وات بكمبوديا، وأرضية القصر مكونة من الرخام والمرمر الأصلي، وبداخل القصر ساعة قديمة فريدة_ منذ وفاة البارون في عام 1292 م تعرض القصر للإهمال وتحولت حدائقه إلى خراب وأصبح مهجورا إلى أن قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار بضمه إلى قطاع السياحة والآثار المصرية التي تولت مهمة الترميم والعناية لتحويله إلى متحف أو قصر يتبع الرئاسة المصرية.وجهت الحكومة المصرية أنظارها لقصر البارون فتم القيام بأعمال ترميم كبيرة ومكثفة علي مدار ثلاث سنوات وتكلفت هذه الإصلاحات 175 مليون جنيه، وبعد عمليات الترميم تم طلاء القصر بلونه الأصلي.وجدير بالذكر أن القصر يحوي في الوقت الحالي معرضًا أثريًا يضم العديد من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية" علي مر التاريخ.حيث يفتح قصر البارون ابوابه لإستقبال زائريه يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.وتنقسم التذاكر الخاصة بالقصر إلى ثلاثة أنواع (تذكرة زيارة القصر والحدائق الخارجية وعربة الترام، وتذكرة منطقة البانوراما، بالإضافة لتذكرة التصوير الفوتوغرافي)حددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر زيارة قصر البارون، ليبلغ سعر التذكرة 100 جنيه للزائر الأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، ومجانًا للمواطنين المصريين فوق سن ال 60.