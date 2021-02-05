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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وفاة الفنان عزت العلايلى
فن
وفاة الفنان عزت العلايلى
الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:35 ص
عزت العلايلي
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توفي منذ قليل الفنان عزت العلالي عن عمر يناهز الـ86 عامًا، وستقام جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.
الكلمات المفتاحية
وفاة عزت العلايلي
عزت العلايلي
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