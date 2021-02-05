مئات المتظاهرين في رانجون احتجاجًا على الانقلاب في بورما

تجمّع المئات من الأساتذة والطلاب، اليوم الجمعة، أمام جامعة في رانجون عاصمة بورما في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونج سان سو تشي، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة، وغنوا نشيدًا قديمًا اشتهر أثناء انتفاضة العام 1988 التي قمعها الجيش بعنف، وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونج سان سو تشي.