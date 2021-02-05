«المركزي الهندي» يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلن بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي اليوم الجمعة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأكد للأسواق قدرة السيولة النقدية على تلبية الاقتراضات القياسية للحكومة الهندية.وقال محافظ البنك الهندي، اليوم الجمعة إن البنك سيسحب بعض الأموال من البنوك باستخدام أداة معدل الاحتياطي النقدي ليعيد توجيه هذه الأموال إلى عمليات سوقية مستهدفة بصورة أكبر.وقال داس إن البنك سيتراجع عن خفضه السابق لمعدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 100 نقطة أساس بهدف تعزيز مستوى السيولة النقدية في السوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى انه سيتم التراجع عن هذا الخفض على مرحلتين بحلول مايو المقبل.