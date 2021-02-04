إيبارشية السويس تستأنف صلوات القداسات بنسبة حضور 25%

استأنفت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برعاية الأنبا بموا أسقف الإيبارشية، صلوات القداسات، بنسبة حضور 25%.وأشارت الإيبارشية إلى أن حضور صلوات القداسات سيكون بالحجز المسبق، للحد من التجمعات صمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.