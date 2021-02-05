«الزراعة» تعلن إجراءات حماية محصول البطاطس والطماطم والفراولة

أولًا: حماية محصول البطاطس من الصقيع والأمطار

ثانيًا: حماية زراعات الطماطم من الصقيع والأمطار

ثالثًا: ‏الإجراءات الاحترازية لحماية زراعات الفراولة من الصقيع والأمطار

أعلن الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين، إصدار مجموعة من التوصيات والنصائح بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس والطماطم والفراولة من الصقيع والأمطار، والتى جاءت على النحو التالي:1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع.‏2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة3. ‏رش النباتات بالكبريت الميكرونى.4. ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع.وفي حالة سقوط أمطار يجب اتباع هذه الإجراءات- تأجيل الحصاد لحوالي أسبوع حتى يتم جفاف التربة.- تصريف ماء الري الراكد في الخطوط.- ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.- الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الندوة المتأخرة.عند انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى أقل من 8-5 م، وعند ازدياد هبوط فى الدرجات حتى الوصول إلى درجة 2-5م – صفر يحدث موت للنباتات وتلف الثمار، ويوصى فى حالة احتمال حدوث صقيع الآتى:‏1- تقارب فترات الري فى الرى بالغمر وفى نظام الري بالتنقيط يكون الري آخر النهار.‏2- رش النباتات بمنقوع السوبر فوسفات 2% مع منقوع البوتاسيوم 1.5%.‏3- التعفير بالكبريت ويكون عقب الرش السابق بعدد 2 – 3 يوم.‏4- الاهتمام بالتسميد العضوي الجيد، حيث يعمل على تدفئة منطقة الجذور وزيادة القدرة على الامتصاص، مما يؤدى إلى زيادة نسبة الماء المرتبط داخل الأوراق والثمار، وكلما زادت نسبة المياه المرتبط إلى الماء الحر يكون النبات أكثر تحملا للصقيع، ولا يحدث إلا عند درجات الحرارة تحت الصفر. وعليه فان الرش بالبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى في هذه الفترة تساعد على زيادة نسبة الماء المرتبط.أيضا سقوط الأمطار يؤدي إلى غسيل كل العناصر حول النباتات، وبالتالي يحدث تدهور للحالة العامة للنباتات وعليه لابد من اتخاذ الآتى:1- رش العناصر الغذائية كاملة كرش ورقي مع رش الطحالب الخضراء والتي تزيد كفاءة القدرة على تحمل أضرار البرودة والصقيع.‏2- عدم توقف الري خاصة في الأراضى الملحية والتي تذوب بفعل الأمطار وتودي إلى عملية بلزمة الخلايا وموت النباتات، والري أثناء الأمطار يعمل على غسيل حول النبات ويلافي أضرار الملوحة.‏3- لابد من وجود طريقة لصرف الماء الزائد بفعل الأمطار في المصارف لعدم تجمعها حول النباتات وإحداث أعفان الجذور.‏يحدث ضرر لزراعات الفراولة بسبب التقلبات الجوية وموجة الصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية وبرودة الجو وسقوط الأمطار، وباتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحصول من قلة الإنتاج، ‏لذلك يُنصح بالآتى:- متابعة النشرات الجوية التي تُصدرها الجهات المعنية أولًا بأول واتباع كافة الإرشادات الخاصة بمثل هذه الأحوال الجوية وتدريب المرشدين الزراعيين على استخدام تقارير التنبؤات والإنذار المبكر وإعطاء توصيات مبكرة للمزارعين للحد من آثار التقلبات الجوية غير المواتية.- ضرورة ري الحقل رية سريعة قبل البرد مباشرة على الحامى آخر النهار.- القيام بتغطية النباتات بالأغطية البلاستيكية لحماية النبات من أضرار درجات الحرارة المنخفضة وكذلك حمايتها من أضرار المطر.- الرش بالكبريت الميكروني وسليكات البوتاسيوم ويكون الرش آخر النهار.- الرش بمخلوط سلفات الماغنسيوم (كيلو) والبوتاسيوم فوسفيت (كيلو) على 300 لتر للفدان والرش آخر النهار.- الرش بالكالسيوم المخلبى لأنه يعمل على تقوية جدر الخلايا وبالتالى زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية.- تصريف مياه الأمطار بين مصاطب الزراعة بطريقة آمنة لا تؤدي لتجمعها.- الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات، أو سليكات البوتاسايوم.- الرش الوقائى بالمبيدات الفطرية عقب انتهاء المطر للوقاية من الأمراض الفطرية خاصة عفن البوترايتس وهذه المبيدات مثل البليز والسويتش وامستارتوب بالجرعات الموصى بها.- الرش بحمض السلسليك لأنه يزيد من المقاومة الدفاعية للنبات ضد الأمراض الفطرية خاصة بعد المطر.- الاهتمام بالتسميد الفوسفاتى (حمض الفوسفوريك ) لأنه يدخل فى تكوين مركبات الطاقة، وبالتالى زيادة مقاومة النبات للصقيع وكذلك الاهتمام بالتسميد البوتاسى.- تقليل استخدام التسميد النيتروجينى وخاصة النترات واليوريا لأنه يعمل على زيادة غضاضة النبات وبالتالى زيادة الإصابة بالأمراض الفطرية. ‏‏‏