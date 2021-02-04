نواب «التنسيقية»: حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في رعايتها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات برلمانية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث وصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد "حبر علي ورق"، مشيرًا إلى الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتًا إلي شعورة بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ علي الأجيال الجديدة لاسيما وأن بيئة العمل "مأساوية" علي حد وصفه.وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الرديء لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.كذلك وجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتًا إلي الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الوحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220.وقال أبو الفضل، إن هناك إهدار للمال العام في المستشفيات التكاملية علي مستوي الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مشيرًا إلى مدللا على إحدى المستشفيات بدائرته ومتوقف فيها العمل منذ 1998.وانتقد البرلماني البيروقراطية لاسيما ووجود أوراق علي مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفيي غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتيه من أبناء المحافظة، منذ 6 أشهر دون رد.بدورها قالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا، متأله: نحاسب مين عندما يتوفى مواطن مصري نتيجة عدم توفر جهاز تنفس صناعي له أو اسره رعاية مركزة، كيف ونحن في عام 2021 أن لا نستطيع توفير أسره لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.وشددت البرلمانية، علي ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلي أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائله: حياه المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية.