فرنسا وأمريكا تطالبان بتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية معتبرين إياه شرط ضروري لمساعدة لبنان.ودعت فرنسا وأمريكا في بيان مشترك إلى إعلان سريع لنتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت‏‎.وأكد البيان الأمريكي الفرنسي ضرورة تشكيل حكومة يعتد بها في لبنان نظرا لوجود ضرورة ملحة لهذا الأمر.ويشهد لبنان منذ أكثر من عام اضطرابات بسبب تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب اللبناني وسط توتر سياسي بسبب انفجار مرفأ بيروت اغسطس الماضي.