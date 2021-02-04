الفتي المدلل للبابا شنودة.. من هو العلامة جورج بباوي الذي توفي اليوم؟

من هو العلامة جورج بباوي؟

وتستعرض " الدستور " أبرز المعلومات عنه تزامنًا مع رحيله:- ولد يهوديا ثم انضم الى المسيحية ولد يهوديا ثم انضم الى المسيحية



ولد الدكتور جورج بباوي في 27 نوفمبر 1938، ووفقا لموقع الأنبا تكلا هيمانوت القبطي الارثوذكسي ان جورج بباوي لم ينشأ من أسرة مسيحية فقد نشأ حتى التاسعة عشر يهوديًّا وبدأ ينضم للكنسية سنة 1957 وقبلته الكنيسة، ودرس في الإكليريكية وعُيِّنَ معيدًا بها سنة 1961 م.



جورج بباوي.. الفتي المدلل للبابا شنودة الثالث

واحتضنه البابا شنودة الثالث حينها، وأخذه معه في زيارته التاريخية لروما، ورسمه شمّاسًا كما أخذه معه إلى أمريكا في زيارة البابا الأولى هناك سنة 1977 م.



وكان الدكتور الراحل جورج بباوي، من المقربين من البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، حتى قبل توليه البابوية، وتمتع بثقة ومحبة كبيرة منه لدرجة أن البعض وصفه بأنه «الفتى المدلل» للبابا.



بدء الأخطاء العقائدية له.. ومنعه من التدريس بالإكليريكية

بدأ جورج يعلم بعض التعاليم المخالفة لعقيدة الكنيسة في ذلك الوقت أثناء تدريسه للاهوت، فمنعه أسقف البحث العلمي الأنبا غريغوريوس في العام 1978 عن تدريس اللاهوت، وجعله مدرسًا للغة الإنجليزية فقط.



ثم منعه البابا شنودة في العام 1983 من التعليم تمامًا في الكلية الأكلريكية، بعد أن نشر مقالًا في مجلة الهدى البروتستانتية، يصف فيه حركة مارتن لوثر، وأفكار جون كالفن، بأنهما عودة لتعاليم الآباء.



زواج العلامة جورج بباوي



كما هاجم فيه السلطة الدينية وسر الكهنوت، ويهاجم عقيدة سر التناول صراحةً، وفصل نفسه عن الكنيسة بانضمامه لكنائس أخرى باعترافه سنة 1984 الكنيسة الروسية أولًا حينما تزوج فيها، ثم الكنيسة الأنجليكانية سنة 1989،في حين أنه أنكر اعتبار هذا بمثابة انضمام له لكنائس أخرى.



ودرس جورج بباوي بعد ذلك في بعض المعاهد اللاهوتية في الخارج بعيدًا عن الكنيسة، ونشر مقال له تحت عنوان «تكفير البابا شنودة»، الذي اتهم فيه البابا شنودة بالهرطقة، وعقب هذا المقال عقد اجتماع للمجمع المقدس في 21 نوفمير 2007، لبحث أمر بباوي، وذلك برئاسة البابا شنودة الثالث.







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