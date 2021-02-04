ميركل تمنح الآباء أملاً فى إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريبًا

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أملاً للآباء في إمكانية إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال قريبًا، في ظل جائحة كورونا.وقالت ميركل، اليوم، خلال نقاش عبر الإنترنت مع أمهات وآباء بشأن وضع الأسر فى ظل الوباء: "الهدف هو الوصول إلى الحالة الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة ويمكننا أن نتوقع ذلك".وخلال النقاش تحدث 14 مشاركًا عن مشكلاتهم بشكل عاطفى جزئيًا، عن الدراسة من المنزل، وكذلك عن المشكلات المالية وتراجع الأفق المستقبلية للأطفال.وتعهدت ميركل بأن تكون المدارس ورياض الأطفال أول ما ستتم إعادة فتحه، ودعت إلى تفهم القرارات بالنظر إلى المؤسسات، وقالت إن ذلك يثير أعصاب الجميع.وأضافت المستشارة: "لم أكن أتمنى مطلقًا أن أضطر لاتخاذ مثل هذه القرارات، يتعين علي أن أقول ذلك لكم جميعًا"، مؤكدة أنه أمر محزن ويتسبب في ثقل الكاهل بشكل دائم.