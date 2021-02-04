بسبب «موقعة الكابيتول».. الجيش الأمريكي يطلق نقاشًا حول التطرف

أطلق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نقاشا في مختلف وخدات القوات المسلحة حول التطرف في الجيش الامريكي، وذلك بعد اشتراك عدد من العسكريين الحاليين والسابقين في الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على الكابيتول في 6 يناير.وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن، أول أميركي أسود يتولى هذا المنصب، أمر جميع الوحدات العسكرية بأن تخصص في غضون شهرين يومًا لمناقشة موضوع التطرف في الجيش.كما أوضح أن الهدف من هذه الفعالية هو تثقيف العسكريين بشأن مخاطر التطرف والأخبار الكاذبة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظرهم حول تعريف التطرف وكيفية مواجهته.يذكر أنه على مدار أكثر من 10 سنوات تجاهلت الإدارات المتعاقبة تقارير لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي بشأن تسلل متطرفين من دعاة تفوق العرق الأبيض إلى الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، ولم ينشر البنتاغون يومًا أعداد المتطرفين الذين قد يكون طردهم من صفوف وحداته.