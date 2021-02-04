محمد فراج يبدأ تصوير مشاهده في «ضد الكسر»

انضم الفنان محمد فراج إلى فريق عمل مسلسل "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل، ومن المقرر أن يبدأ اليوم تصوير أول مشاهده أمام الفنانة نيللي كريم، وذلك بعد أن تعاقد معه رسميا المنتج جمال العدل.والمسلسل من المقرر أن ينافس به صناعه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.يشار إلى أن مسلسل "ضد الكسر" يعد التعاون الرابع بين نيللي كريم ومحمد فراج، حيث تعاونا من قبل في عدة أعمال درامية وهي "تحت السيطرة"، و"سقوط حر"، وكذلك المسلسل الإذاعي "اعترافات خوخة".