«أبوالغيط» يُشارك في المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمس الحاجة إليها، موجهًا الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة لرعايتها للفكرة، ولدعمها لإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019 التي وقع عليها كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية.وبحسب بيان صادر عن مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإن «أبوالغيط» اعتبر هذه الوثيقة خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان، موجهًا التهنئة إلى كل من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، ولطيفة بن زياتين، على فوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، عن جهودهما المؤثرة في نشر السلام والإخاء والتعايش بين الحضارات.وأوضح المصدر، أن «أبوالغيط» حرص على المشاركة في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك عبر جلسة نقاش عُقدت افتراضيًا اليوم 4 فبراير الجاري، وشارك فيها عددٌ من القادة العالميين من بينهم ماريا اسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف أن الأمين العام للجامعة تناول في مداخلته أمام المنتدى المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات المتطرفة والشعبوية على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية، مؤكدًا أن الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضًا عبر تحديث الخطاب الديني.