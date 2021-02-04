رئيس وزراء اليونان: استئناف المحادثات التمهيدية مع تركيا في مارس

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المسئولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون على الأرجح من جديد في نهاية فبراير أو أوائل مارس، لإحياء الجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية.والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف فيما يتعلق بعدد من القضايا التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجه وقبرص المنقسمة عرقيا.وأجرى البلدان عشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية.وبعد توقف استمر أربع سنوات، أطاله خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، استأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في 25 يناير.