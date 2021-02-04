رئيس وزراء ماليزيا يسعى لتحقيق التوازن مع الاقتصاد في مواجهة قيود كورونا

قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب متلفز، إن ماليزيا تبحث عن حل متوازن لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية مع حماية الأرواح في ظل استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محي الدين قوله إنه في حين أن أفضل طريقة للسيطرة على الزيادة في الحالات هي الإغلاق التام، فإن القيام بذلك سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية.وقال إنه سيتم فرض بروتوكولات أكثر صرامة، أو إجراءات تشغيل قياسية، بينما يجب تشغيل الأعمال الأساسية.وتخطط الحكومة لفرض غرامات أعلى، وحتى السجن المحتمل لمن يكرر مخالفة البروتوكولات الصحية.