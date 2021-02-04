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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء ماليزيا يسعى لتحقيق التوازن مع الاقتصاد في مواجهة قيود كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:33 ص
محي الدين ياسين
محي الدين ياسين
وكالات
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قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين في خطاب متلفز، إن ماليزيا تبحث عن حل متوازن لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية مع حماية الأرواح في ظل استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محي الدين قوله إنه في حين أن أفضل طريقة للسيطرة على الزيادة في الحالات هي الإغلاق التام، فإن القيام بذلك سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية.

وقال إنه سيتم فرض بروتوكولات أكثر صرامة، أو إجراءات تشغيل قياسية، بينما يجب تشغيل الأعمال الأساسية.

وتخطط الحكومة لفرض غرامات أعلى، وحتى السجن المحتمل لمن يكرر مخالفة البروتوكولات الصحية.

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