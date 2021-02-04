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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اجتماع طارئ بغرفة القاهرة لمناقشة مقترحات التجار حول لائحة «الضرائب الموحد»

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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عقد المجلس النوعي بغرفة القاهرة التجارية، الذي يضم مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، اجتماعًا طارئًا أمس الأربعاء، بناءً على تعليمات المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف؛ لتلقي مقترحات الشعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات من تجار وصناع ومؤدي خدمات حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد الجديد.

وأدار الجلسة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، في حضور الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بمشاركة عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة؛ لطرح رؤية قطاعاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.

وقال أحمد الوسيمي، إن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظاتهم على لائحة الإجراءات الضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة الضرائب للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات لتفادي أي مشاكل عند التطبيق، في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة في كافة التعاملات، واتجاهها إلى مزيدًا من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، خاصة أن الدولة تسعي إلى إصدار تعديلات تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية أوالتجارة عن بعد.

ولفت إلى أنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذي تم بين مسئولي الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولي مصلحة الضرائب علي أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ علي التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والارشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيادة التوعية لكل قطاع على حدة.

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