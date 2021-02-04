«التخطيط»: 2.9 مليار جنيه اعتمادات لاستكمال مشروع المتحف الكبير

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الجيزة للعام المالي 2020-21، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة في خطة 202120 تتمثل في توجيه نحو 3.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي تتمثل أهم مشروعات الخطة في استكمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.وفي مجال تطوير المناطق الأثرية تتمثل أهم المستهدفات وفقًا للتقرير في استكمال المتحف المصري الكبير، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مركز ثقافي حضاري عالمي للتعرف على الحضارة المصرية مع توثيق وحفظ مقتنيات المتحف، وتبلغ الاعتمادت المدرجة لعام 202120 لهذا المشروع 2،9 مليار جنيه، ويبلغ عدد القطع الأثرية المستهدف نقلها إلى المتحف بالخطة 3000 قطعة أثرية.جدير بالذكر، أن "خطة المواطن" تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.