«التخطيط»: 30.6 مليار جنيه لتنفيذ 407 مشروعات بالجيزة

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الجيزة يصل إلى 407 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 2020-2021 تبلغ 30.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.6% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 11.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.ولفتت إلى توجيه استثمارات بقيمة 10.8 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 35.3%، ويخص قطاع النقل 8.3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3.96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12.9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3.3 مليار جنيه بنسبة 10.7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2.3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.وأكدت أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.