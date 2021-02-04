بعد قليل.. حكم على «خلية إرهابية» بقيادة دبلوماسي إيراني في بلجيكا

أعلنت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، عن إصدار حكم بعد قليل بحق خلية إرهابية بقيادة الدبلوماسي الإيراني أسدي.ووفقًا للقناة الإخبارية، فإن حكم القضاء البلجيكي يصدر بعد قليل بحق الدبلوماسي الإيراني أسدي، بعد رفض المحكمة البلجيكية الاعتراف بالحصانة الدبلوماسية.ويصدر القضاء البلجيكي، الخميس، حكمه على الدبلوماسي الإيراني المتهم بالتخطيط لتفجير تجمّع لمعارضي النظام الإيراني قرب باريس في 2018.ويمثل أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع 3 شركاء مفترضين، أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا.وقد تصل عقوبة أسدي إلى السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما بتهمة "محاولات قتل إرهابية" و"مشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية".وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.وأحبطت السلطات البلجيكيّة الاعتداء الذي كان سيستهدف في 30 يونيو 2018، في فيلبنت قرب باريس، التجمّع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانيّة، وهو ائتلاف معارضين يضمّ حركة مجاهدي خلق.وفي صباح ذلك اليوم، أوقفت الشرطة زوجين بلجيكيَّين من أصل إيراني في منطقة بروكسل وبحوزتهما 500 جرام من مادّة متفجّرة وجهاز تفجير في سيّارتهما.