اليوم.. نظر دعوى تعويض النادي الأهلي ضد الزمالك

تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، نظر الدعوى المرفوعة من النادي الأهلي، بشأن شعار نادي القرن، ضد نظيره الزمالك، والذي يطالب فيه بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الزمالك لشعار نادي القرن.وتقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي ضد نظيره الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن) مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيض بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن وهو اللقب الممنوح في الأساس بشكل رسمى لنظيره الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 19 عاما.