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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات جديدة بشأن حدود أيرلندا الشمالية الأسبوع المقبل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:22 ص
مايكل جوف
مايكل جوف
وكالات
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يلتقي وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في لندن الأسبوع المقبل؛ لإجراء مزيد من المحادثات لحل القضايا المتعلقة بالحدود الأيرلندية.

وعقد جوف وسيفكوفيتش، مساء الأربعاء، لقاء أزمة عبر الفيديو مع الوزيرة الأولى ونائبة الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية، آرلين فوستر وميشيل أونيل.

وقالت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية، في بيان مشترك نشر بعد المحادثات، إن "مناقشة بناءة" جرت بين الطرفين وسيبدأ "عمل مكثف" بين لندن وبروكسل لتجنب المزيد من المشاكل والاضطراب، وجاء الاجتماع بعد أيام من الفوضى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأثار التكتل الأوروبي غضبًا دوليا الأسبوع الماضي عندما تحرك لتقييد صادرات اللقاحات إلى بريطانيا وسط مخاوف من تأخير التسليم.

وتريد المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تمديد فترات السماح للتجارة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى حتى عام 2023، وفقا لرسالة من جوف إلى التكتل اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال جوف لسيفكوفيتش في الرسالة إن الحكومة البريطانية "سوف تستخدم جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها" إذا لم يعالج الاتحاد الأوروبي بشكل مرض القضايا المتعلقة بتدفق التجارة.

وتتعلق فترات السماح بالصعوبات في تنفيذ أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بهدف الحفاظ على حدود غير مرئية بين جمهورية أيرلندا وبين أيرلندا الشمالية، والتي لا تزال ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.

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