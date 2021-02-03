إيبارشية القوصية تستأنف صلوات القداس بنسبة 25%

أعلنت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا توماس، عن استئناف صلوات القداسات بنسبة حضور 25 % مع الحجز المسبق.كما أشارت الإيبارشية في بيان لها إلى استئناف أنشطة التربية الكنسية متمثلة في مدارس الأحد بنسبة 25%، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشددت الإيبارشية على ضرورة العزل المنزلي في حالة ظهور أي أعراض اشتباه بفيروس كورونا، وفقًا لتوصيات الأطباء، وذلك للحد من انتشار العدوى بالكنائس.وتستعد كنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.