منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

كانت أم كلثوم تمتلك العديد من المقتنيات الثمينة والغريبة أيضًا، وفي كل حفل لها خارج أو داخل مصر، كانت كوكب الشرق تتلقى العديد من الهدايا القيمة والنفيسة من رؤساء وأمراء وملوك الدول.وبحسب تقرير لمجلة «الكواكب» فإن أم كلثوم كان لديها مجموعة شرائط نادرة منها شريط كامل لأغنية «إنت عمري» بصوت عبد الوهاب ملحنها، ومطالع أغنيات لم ترض عنها صاحبة أحلى حنجرة عرفها الشرق فبقيت بلا تكملة، وأيضًا نوتات جميع أغنياتها القديمة والحديثة.أما أغرب مقتنيات أم كلثوم فهى أسطوانة قديمة من الشمع على هيئة هرم مخروطي، وليس بالصورة المعروفة، وهى الأسطوانة التي كانت شائعة قديمًا منذ أيام تداول الجرامافون ذو البوق، والذي اندثر أو كاد.