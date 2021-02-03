رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤسس «أيامنا الحلوة»: نقدم كل ما هو راقٍ ونستهدف جمهور الشباب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:16 م
محمد عثمان
محمد عثمان
محمد قدري
طباعة
قال محمد عثمان، مؤسس فرقة "أيامنا الحلوة"، إنه يختار الأغاني التي يقدمها للجمهور بتوزيعات مختلفة بالاتفاق مع فرقته الغنائية وبالشورى بينهم.

وأكد عثمان، في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "لدي أقوال أخرى" المذاع على شبكة "نجوم إف إم"، على وضع رؤية للأغانى التى تخرج إلى النور، بمعايير محددة، ومنها أن تكون أعمالا راقية مناسبة للجميع ولها هدف، ويستهدف جذب شريحة أكبر من الشباب، كاشفًا عن دور الشاعر الكبير صلاح جاهين فى اختيار اسم الفرقة، قائلا: "إنها مقتبسة من أشهر رباعاياته".

وأوضح أن الفنانة والإعلامية إسعاد يونس هي أكبر الداعمين للفرقة، قائلا: "نحن نقدم حفلات في دار الأوبرا من خلال الحصول على نسبة من التذاكر، لكن الدفعة الأكبر كانت من خلال الفنانة إسعاد يونس فهي أكثر جهة دعمتنا".

وعن فرقة "منشدين مصر" قال إن حلقة "صاحبة السعادة" التى استضافت فيها الإعلامية إسعاد يونس لعدد من المنشدين هي التى مهدت لإطلاق فرقة المنشدين المصريين، وقد لاقت نجاحا كبيرا في مدة قصيرة لتعلق الجمهور المصري بالإنشاد الديني.

يذكر أن فرقة "أيامنا الحلوة" هي فرقة غنائية ذاع صيتها بتقديم أغاني التراث والأغاني الإعلانية التى ارتبط بها الجمهور في نهايات القرن الماضي، وتقدم حفلاتها في الأوبرا المصرية بحضور جماهيري واسع.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

أحدهم يتاجر بزوجته.. الأمن يضبط مروجي الدعارة على مواقع التواصل

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الصور

image description

تحرير 13 محضر عدم ارتداء كمامة بدمياط

image description

برق ورعد وأمطار غزيرة في دمياط

image description

أسماء ضحايا حادث تصادم قطار بونش في أسيوط

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مشرعون أمريكيون يطلبون حرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية

برشلونة يحبط مفاجأة غرناطة ويتأهل للمربع الذهبى بكأس ملك إسبانيا

لينجارد يحرز هدفين فى مباراته الأولى مع وست هام

ليفربول يعود لنزيف النقاط بخسارة مفاجئة أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

مصطفى رحمة يوضح أهمية صالون الشباب.. ودور الفن في مقاومة الإرهاب (حوار)

«يوم الكاريكاتير المصري».. 145 رساما يمثلون 35 دولة يشاركون بـ«يعقوب صنوع»

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

«ملفات الماضى».. رواية جديدة للكاتب أحمد شرف