اللجنة العسكرية تبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعها الثاني بمدينة سرت يوم غد الخميس.وأوضحت مصادر ليبية، اليوم أن الاجتماع سيناقش ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ونزع الألغام.وإلى جانب ذلك سيبحث المجتمعون بسرت مسألة وجود مراقبين دوليين غير عسكريين لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق ومناقشة العراقيل التي تواجه فتح الطريق الساحلي وملف تبادل المحتجزين.وكانت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود تفاهم بشأن فتح الطريق الساحلي بين الغرب والشرق مع حل ملف تأمين المنشآت النفطية.