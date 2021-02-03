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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسماء الكنائس والمباني الخدمية التي تم تقنين أوضاعها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:58 م
مدبولى
مدبولى
تريزة شنودة
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حصلت "الدستور" على أسماء الدفعة الأخيرة من تقنين أوضاع الكنائس، والتي صدر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد الكنائس والمباني الخدمية للطوائف المسيحية الثلاث التي حصلت على قرار بتقنين أوضاعها، حوالي 1800 كنيسة ومبنى خدمي.

وتم تقنين أوضاع كنيسة و4 مباني خدمية بمحافظة البحيرة، وهم كنيسة الملاك ميخائيل القلعة بدمنهور مع 3 مباني تابعة لها، كما حصلت 9 كنائس ومباني خدمية بمحافظة الجيزة على قرار تقنين أوضاع من بينهم كنيسة الأنبا كاراس وكنيسة مارمرقس الجندول بالزاوية الحمراء، وكنيستي الأخوة وارسولية التابعين للطائفة الإنجيلية.

أما عن محافظة القليوبية قد ضمت تقنين أوضاع كنيسة العذراء المجدلية ومبنى خدمي تابع لها بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى 2 أخرين تابعين لكنيسة بنها، وشمل القرار أيضًا ترخيص كنيسة الملاك ميخائيل إطسا ببني سويف وكذلك 12 كنيسة ومبنى خدمي بالإسكندرية من بينهم كنيسة العذراء مريم وكنيسة سان ميشيل.

كما ضم القرار 6 كنائس بمحافظة أسوان من كنيسة الأنبا هدرا ومارمرقس بإدفو وكنيسة مارجرجس بشارع البركة، أما عن محافظة القاهرة صدر قرار بشأن تقنين أوضاع حوالي 11 كنيسة ومبني خدمي بمناطق مختلفة.

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