38 ناشطًا إيرانيًا يوجهون رسالة لبايدن بعدم مهادنة الملالى

طالب أكثر من 38 ناشطًا من داخل إيران، يمثلون تنظيمات سياسية متعددة، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد التهنئة له بمناسبة انتخابه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، بعدم مهادنة النظام الحاكم في طهران ودعم التغيير من أجل تحول ديمقراطي في إيران.وقالوا في الرسالة، إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مكَّن النظام في إيران من الحصول على مزايا مالية كبيرة، لكنه لم يستثمرها في الرفاه للشعب وإجراء إصلاحات، كما لم يوقف سلوكه الخبيث ولم يتبع سياسة الوئام والتعايش السلمي مع دول المنطقة.وأضاف الناشطون أن "النظام أنفق مليارات الدولارات المكتسبة من الصفقة النووية على تصدير إيديولوجيته الشمولية من خلال توفير الأموال للشبكات الإرهابية، وتطوير تكنولوجيا الصواريخ كقوة هجومية بهدف السيطرة على الخليج وما وراءه، والتسبب في الفوضى في الشرق الأوسط".كما ذكروا أن "الشعب الإيراني يعبّر منذ فترة طويلة عن استيائه من النظام، وقد تجلى ذلك في الاحتجاجات التي عمّت البلاد في شتاء 2017-2018 وفي نوفمبر 2019، لكن قوات النظام قمعتها بوحشية وأسكتت أصوات المتظاهرين السلميين بقتل أكثر من 1500 واعتقال أكثر من عشرة آلاف من الأبرياء".