شاكر: مستعدون لتعويض المواطنين إذا تعطلت أجهزتهم الكهربائية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلا: على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس.وقال شاكر، إن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أي أجهزة كهربائية بسبب أعطال الكهرباء وانقطاع التيار أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.