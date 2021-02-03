كاريكاتير تركى يسخر من تصريحات أردوغان حول القضاء

سلط كاريكاتير تركي الضوء على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي وعد فيها بإصلاح قانوني، في حين أن قضائه تحت سيطرته ولا يستطيع أحد مخالفة كلامه.وأبرزت صورة كاريكاتورية ساخرة من القضاء التركي واصفة إياه بمعصوم العينين لا رأي لا صوت له، فقط ينفذ الأوامر، في حين أن أردوغان ورجاله يقولون: "فليأتي المواطنين سنجري إصلاحات في العدالة"، وفقا لما نشره موقع تركيا الآن.