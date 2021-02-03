وزير الصحة الألماني: هناك محادثات لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» في أوروبا

ذكر وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن هناك محادثات تُجرى حاليا حول إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك في" في أوروبا.وقال شبان في تصريحات لعدة صحف ألمانية عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، إنه خلال المحادثات مع الجانب الروسي كان هناك طلب بالنظر فيما إذا كان هناك سعة في ألمانيا أو أوروبا لإنتاج اللقاح، وأضاف: "يمكننا أيضا تقديم الدعم لإنتاج لقاح لم تتم الموافقة عليه بعد أو لن تتم الموافقة عليه على الإطلاق في أوروبا"، موضحا أن الدور هنا سيقتصر على الوساطة.وأعرب شبان عن سعادته بظهور أي لقاح يثبت فعاليته وآمنه وإمكانيته على إحداث فارق، وقال: "يتعين على السلطات المعنية بإصدار تصاريح اللقاحات أن تفحص الآن إلى أي مدى ينطبق هذا الحال على لقاح سبوتنيك في".وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بأنها لا تمانع مبدئيا في استخدام لقاح كورونا الروسي في ألمانيا.