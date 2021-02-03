براءة متهم من السجن 10 سنوات في «اغتيال هشام بركات»

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول طعن المتهم "مصطفى محمود أحمد حامد" شكلا وفي الموضوع، وإلغاء الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضت بالبراءة مما أسند إليه من اتهامات في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت بشهر مارس 2019، حكمها فى إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود بقضية "اغتيال النائب العام" بالسجن المشدد 10 سنوات، وصدر الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة.ووجهت النيابة إلى المتهم وآخرين عدة تهم، أهمها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات.