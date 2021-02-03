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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:33 م
أحمد ونهى
أحمد ونهى
البحيرة معوض هويدى
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شهدت التحقيقات مع أحمد ونهى، المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على موقع "يوتيوب " لتحقيق أرباح مادية، والتى تجريها النيابة العامة بحوش عيسى، انهيار المتهمة" نهى" بالبكاء الشديد قائلة" إحنا كنا بنمثل.. كنا عاوزين نكون اغنياء زي اليوتيوبر زي زينب وأحمد".

وبدأت صباح، اليوم الأربعاء، النيابة العامة بمركز حوش بمحافظة البحيرة التحقيقات مع " أحمد ونهى" المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للاداب العامة، على موقع "يوتيوب" وذلك لتحقيق أرباح مادية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والتي تضم ثلاثة أشخاص هم" نادر.ال.ع ص" 26 سنة، "ونهى.أ. أ. ك"، 30 سنة، ربة منزل، و"احمد. ص. ا.ع"، 23 سنة، وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.

وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى بالبحيرة، برئاسة الرائد محمود يونس، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي لبث محتوى خادش للحياء.

وكشفت المصادر الأمنية انه تم التحقيق مع المتهمين بإنشاء القناة، والتي تحمل عنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى"، وأسباب قيامهم بهذا العمل وكذلك فحص الفيديوهات المنافية للآداب العامة، تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء، والترويج لها باسم " احمد ونهى " على موقع "يوتيوب".

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي مباحث الإنترنت بإغلاق القناة، التي ظهرت مؤخرا والتي تبث محتوى إباحيا، وحبس القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.

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