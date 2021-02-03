134 ألفًا و856 حالة إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 134 ألفًا و856 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1532 حالة بنسبة 1.14%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 127 ألفًا و169 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94.3%.