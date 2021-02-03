«حماية المستهلك»: 35% نسبة قضايا الرعاية الصحية التى ناقشها الجهاز فى 2020

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن إجمالي عدد القضايا التي انتهى الجهاز من دراستها، بلغ أكثر من 32 قضية حتى الآن، بينما ما زال هناك نحو 100 شكوى ما زال يعمل الجهاز على دراستها حاليًا.وأضاف «ممتاز»، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز، اليوم الأربعاء، أن نسبة قضايا الرعاية الصحية التي ناقشها الجهاز خلال عام 2020 بلغت 31%، مقابل 16% بالقطاع الغذائى، و10% للإلكترونيات، والسيارات 10%.